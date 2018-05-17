Світоліна перемогла росіянку на турнірі у Римі

На турнірі WTA у Римі українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла обіграти першу ракетку Росії Дар’ю Касаткіну.

Світоліна, яка є переможницею минулорічного турніру, почала гру проти росіянки дуже невдало. Вона програла всі три свої подачі, повністю віддавши перший сет 6:0 за 22 хвилини.

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Виправляти ситуацію довелося вже у другому сеті. Спочатку Світоліна забрала подачу суперниці, потім невдало зіграла на своїй, однак у підсумку виграла чотири гейми підряд.

У третьому сеті була важка боротьба, яка закінчилася перемогою Світоліної. Цього разу вона взяла п’ять геймів підряд, а в останньому тричі грала матч-поїнт.

Еліна Світоліна – Дар’я Касаткіна 2:1 (0:6, 6:3, 6:2)