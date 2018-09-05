Перша ракетка України Еліна Світоліна підніметься на одну позицію в рейтингу WTA після завершення Відкритого чемпіонату США з тенісу.

З десятого вересня українка займе шосте місце світової класифікації, повідомляє sport.ua.

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До сьогодні дві тенісистки зберігали шанси обійти Еліну і залишити її на сьомій позиції. Але Слоан Стівенс програла Анастасії Севастовій, а Кароліна Плішкова поступилася Серені Вільямс. Серед шести тенісисток, які залишилися на турнірі, вже ніхто не зможе обійти Світоліну.

Що стосується Чемпіонської гонки, за результатами якої буде складено список учасниць Підсумкового турніру в Сінгапурі, то поки українка займає високе п'яте місце. За підсумками US Open обійти її може тільки Наомі Осака (в разі перемоги в фіналі).

Нагадаємо, що у матчі четвертого кола US Open українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пройти суперницю з Латвії Анастасію Севастову.

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