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      Світоліна підтвердила свій роман з французьким тенісистом

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      Світоліна підтвердила свій роман з французьким тенісистом

      Українська тенісистка Еліна Світоліна офіційно підтвердила, що вона зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

      Нагадаємо, під час матчу другого кола Australian Open французьким тенісист підтримував українку у її боксі. Тож про його присутність Світоліну запитали одразу по закінченні гри. Однак вона тоді так і не дала однозначної відповіді.

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      "Підтримка Гаеля Монфіса? Я не очікувала, що мене запитають про це прямо на корті, бо я тільки закінчила свій матч. Ми ж тут зібралися заради тенісу, тому це було трохи дивно. Безумовно, що він підтримує мене, а я підтримую його. І я, і він, кожен з нас розуміє, через що проходить інший. Та це здорово. Для вас це був сюрприз? Що ж, так, ми зустрічаємося", – підтвердила згодом на прес-конференції Еліна Світоліна.

      Варто зазначити, що Світоліну та Монфіса неодноразово бачили разом. Влітку 2018 року під час US Open тенісисти були разом під час вечірки гравців. Згодом вони разом проводили час у Дубаї.

      Гаель Монфіс – 32-літній французький тенісист. Станом на початок 2019 року – 33-я ракетка світу (найкращий показник – шосте місце). Має у своєму активі 7 титулів ATP. Свого часу він зустрічався і з іншими тенісистками – Домініка Цибулкова та Алізе Корне.

      Нагадаємо, що на початку 2018 року Еліна Світоліна розійшлася з англійським гравцем в крикет Рісом Топлі.

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      Теги: Теніс Спорт Зіркові романи Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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