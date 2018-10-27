Світоліна показала, як незвично відновлюється після виснажливого матчу
Українська тенісистка Еліна Світоліна у напруженому матчі вийшла у фінал Підсумкового турніру у Сінгапурі. Вже у неділю, 28 жовтня, на неї очікує вирішальний матч.
Півфінальна зустріч проти Кікі Бертенс тривала майже три години. Тож щоб відновитися і підготуватися до фіналу, Світоліна приймає спеціальну ванну.
Читайте також: Світоліна сенсаційно вийшла у фінал Чемпіонату світу в Сінгапурі
Нагадаємо, фінал Підсумкового турніру WTA відбудеться у неділю, 28 жовтня. Суперницею українки буде Слоан Стівенс. Початок зустрічі о 13:30.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
"Сантос" вийшов на четверте місце10 жовтня 2010 , 13:20
Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:021 серпня 2014 , 20:59
Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання15 березня 2015 , 14:58