Світоліна показала, як незвично відновлюється після виснажливого матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна у напруженому матчі вийшла у фінал Підсумкового турніру у Сінгапурі. Вже у неділю, 28 жовтня, на неї очікує вирішальний матч.

Півфінальна зустріч проти Кікі Бертенс тривала майже три години. Тож щоб відновитися і підготуватися до фіналу, Світоліна приймає спеціальну ванну.

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Recover , Rest ‍♀, Regroup ??‍♀! See you tomorrow in the Finals @WTAFinalsSG pic.twitter.com/bz6sowkYnI — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 27 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, фінал Підсумкового турніру WTA відбудеться у неділю, 28 жовтня. Суперницею українки буде Слоан Стівенс. Початок зустрічі о 13:30.