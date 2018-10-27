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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Світоліна показала, як незвично відновлюється після виснажливого матчу

      579 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Українська тенісистка Еліна Світоліна у напруженому матчі вийшла у фінал Підсумкового турніру у Сінгапурі. Вже у неділю, 28 жовтня, на неї очікує вирішальний матч.

      Півфінальна зустріч проти Кікі Бертенс тривала майже три години. Тож щоб відновитися і підготуватися до фіналу, Світоліна приймає спеціальну ванну.

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      Нагадаємо, фінал Підсумкового турніру WTA відбудеться у неділю, 28 жовтня. Суперницею українки буде Слоан Стівенс. Початок зустрічі о 13:30.

      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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