Світоліна показала запальний танець з тренування: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до нового сезону. Зараз вона проводить час у спортзалі. Але і там має час для відпочинку та розваг.
Відео починається танцем Світоліної у спортзалі. Але після цього показано і виснажливе тренування тенісистки.
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"Останній ривок перед тим, як почати об’їдатися", – підписала фото Світоліна.
Джерело: 24 Канал
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