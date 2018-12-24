16:39
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Світоліна показала запальний танець з тренування: відео

      812 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до нового сезону. Зараз вона проводить час у спортзалі. Але і там має час для відпочинку та розваг.

      Відео починається танцем Світоліної у спортзалі. Але після цього показано і виснажливе тренування тенісистки.

      Читайте також: Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото

      "Останній ривок перед тим, як почати об’їдатися", – підписала фото Світоліна.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Last FINAL push before food coma #XmasPreps

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      сьогодні , 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      823
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      сьогодні , 16:00 Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      Сергій Лещенко 579
      Чому працювати депутатом просто і без морок
      сьогодні , 15:00 Чому працювати депутатом просто і без морок
      Артем Овдієнко 195
      Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      сьогодні , 14:00 Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      117
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Бразилія зазнала найбільшого сорому за всі часи. ВІДЕО
       9 липня 2014 , 08:38
      Президент "Реала": Велика честь працювати з Роналду - найкращим у світі
       5 лютого 2015 , 18:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук