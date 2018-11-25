Світоліна потренувалася та сходила в ресторан з колишніми суперниками Володимира Кличка

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна провела тренування з титулованим британським боксером Девідом Хеєм (28-4, 26 КО), а також сходила в ресторан з Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Світлинами з колишніми суперниками Володимира Кличка Еліна поділилася у своєму Instagram.

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"Отримала декілька порад від Девіда Хея сьогодні вдень! Ніколи, ніколи не зліть мене", – підписала фотографію з Хеєм тенісистка.

"Обережно! Буум!", - підписала фото з Джошуа Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна заінтригувала фанатів новою відвертою фотосесією. 24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує пробувати себе в нових образах

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