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      Світоліна потренувалася та сходила в ресторан з колишніми суперниками Володимира Кличка

      428 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна провела тренування з титулованим британським боксером Девідом Хеєм (28-4, 26 КО), а також сходила в ресторан з Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

      Світлинами з колишніми суперниками Володимира Кличка Еліна поділилася у своєму Instagram.

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      "Отримала декілька порад від Девіда Хея сьогодні вдень! Ніколи, ніколи не зліть мене", – підписала фотографію з Хеєм тенісистка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Got few tips from @mrdavidhaye this afternoon! NEVER .. never make me angry ?

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      "Обережно! Буум!", - підписала фото з Джошуа Світоліна.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      WATCHOUT ️ BOOM @anthony_joshua

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Нагадаємо, що Еліна Світоліна заінтригувала фанатів новою відвертою фотосесією. 24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує пробувати себе в нових образах

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Володимир Кличко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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