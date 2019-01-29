Світоліна пояснила, чому відмовилася грати за збірну України

Перша ракетка України Еліна Світоліна пояснила, чому не виступатиме за збірну України в найближчому матчі Першої Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Еліна Світоліна у своєму Facebook-аккаунті опублікувала звернення щодо ситуації з її зняттям з Кубку Федерації, де вона мала грати в складі збірної України.

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З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями, я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть в Польщі,

– написала Еліна.

Вона згадала, що обіцяла виступати в складі національної збірної ще минулого року, під час прес-конференції в Києві.

"Це важке рішення, тому що виступати за збірну України завжди честь для мене, і ще минулого року я запланувала участь в цих матчах. Однак, отримане в Австралії ушкодження не дозволяє мені поки що приступити до тренувань і, на жаль, я не зможу зіграти на тому рівні, якому можу. У даній ситуації найменше, що би я хотіла, це підвести нашу команду на корті", – написала Світоліна.

Цікаво, що Еліна жодним чином не відреагувала на заяву Федерації тенісу України, в якій головною причиною відмови тенісистки їхати на турнір називаються фінансові умови агента Світоліної, Стефана Гурова.

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