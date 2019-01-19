Світоліна продемонструвала запальний танець після перемоги на Australian Open: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна не без проблем пройшла Чжан Шуай на Australian Open-2019 – 4:6, 6:4, 7:5.

24-річна українка, яку з ложі підтримував бойфренд Гаель Монфіс, програла три перших гейми третього сету, але пізніше подавала на матч при 5:3. Чвертьфіналістка 2016 Чжан повернула брейк, але потім програла матч на своїй подачі.

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Після матчу Світоліна станцювала переможний танець в бік своєї ложі.

А вже після інтерв'ю Світоліна підійшла до суперниці, яка ще не пішла з корту, і втішила її. Українка пояснила такий вчинок тим, що теніс – не головне.

"На тенісі світ клином не зійшовся. Дуже важливо залишатися людиною, проявляти доброту і відкритість. Для мене це не було чимось особливим – підійти до неї. Коли комусь погано або сумно, треба його підтримати. Теніс – це не головне", – сказала Еліна.

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