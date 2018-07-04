Світоліна продовжить свої виступи на Wimbeldon

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить в змішаному парному розряді Wimbeldon. Її партнером стане французький тенісист Ніколя Маю.

У першому раунді українсько-французький тандем чекає зустріч проти пари Сантьяго Гонсалес і Ракеля Атави. У разі перемоги Світоліна зустрінеться з шостими сіяними на турніру – Едуаром Роже-Вассленом і Андреа Сестіні-Главачковою.

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Еліна сенсаційно залишила одиночний розряд Wimbeldon, поступившись німкені Тетяні Марі. Тим самим, українка вперше програла два поєдинки поспіль з жовтня 2017-го.

Також в змішаному розряді виступлять ще дві українки.

Людмила Кіченок та Артем Сітак з Нової Зеландії в першому колі зустрінуться з хорватським дуетом Антоніо Шанчич/Петра Мартич. Переможці даного матчу зіграють в лідерами посіву - хорватом Мате Павичем та Габріелою Дабровські з Канади.

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Надія Кіченок та Маркус Даніелл з Нової Зеландії участь на турнірі почнуть матчем з французом Уго Нісом та японкою Суко Аоямою. Найсильніших в даному протистоянні чекатимуть десяті сіяні - колумбієць Хуан Себастьян Кабал та Абігейл Спірс з США.