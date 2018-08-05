Світоліна провела тренування зі скандальною росіянкою перед стартом турніру в Монреалі
Перша ракетка України Еліна Світоліна провела тренування з росіянкою Марією Шараповою перед стартом на турніру в Канаді.
Обидві тенісистки готуються до престижного турніру WTA Premier 5 Сoupe Rogers в Монреалі, який пройде з 6-го по 12 серпня.
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Світоліна розпочне турнір з другого кола проти переможниці зустрічі між Міхаелою Бузернеску і однією з тенісисток, які пройшли кваліфікацію. В основній сітці WTA в Монреалі також візьмуть участь дві інші представниці України – Леся Цуренко і Катерина Бондаренко.
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Джерело: 24 Канал
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