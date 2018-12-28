Світоліна розпочне сезон в Австралії: тенісистка пояснила чому

Найкраща українка тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що їй подобається розпочинати новий сезон у Брісбені (Австралія).

В інтерв'ю телеканалу 9news Еліна заявила, що спробує знову перемогти у Брісбені.

Читайте також: Ястремська, Козлова та Костюк стартували з перемог на першому турнірі в сезоні

"Я дуже рада повернутися у Брісбен. Постараюся захистити свій титул. Тут дуже сильний склад учасниць, тому подивимося, як все складеться. З нетерпінням чекаю, коли зіграю тут свої перші матчі", – сказала Еліна.

"Добре почати рік – це дуже важливо. Ось чому я вибираю Брісбен: мені подобається арена, атмосфера, вболівальники приголомшливі. Це відмінний турнір, щоб відкривати свій сезон", – додала тенісистка.

Нагадаємо, що минулоріч у фіналі турніру WTA Premier в австралійському Брісбені найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна зустрічалася з білорускою Олександрою Саснович, яка дещо сенсаційно опинилась у головному матчі. У підсумку гра завершилась із рахунком 0:2 на користь українки.