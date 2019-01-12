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      Світоліна розповіла про ганебний випадок з Марреєм, який вирішив завершити кар'єру

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      Світоліна розповіла про ганебний випадок з Марреєм
      Світоліна розповіла про ганебний випадок з Марреєм / twitter.com

      Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна згадала про приїзд збірної Великобританії з тенісу в Одесу, а також прокоментувала заяву Енді Маррея завершити кар'єру.

      "На корті було багато тиску і я була схвильована, намагалася робити все настільки швидко, наскільки можливо", – ділиться Світоліна спогадами про матчі Кубка Девіса між збірними України й Великобританії в Одесі у 2006 році. Тоді 12-річна Еліна була однією з тих, хто подає м'ячі.

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      "Я все робила здорово, але був один ганебний для мене момент. Коли я віддавала рушник Енді Маррею, то розвернулася, щоб забрати м'яч, як раз була зміна м'ячів. І він кинув мені рушник назад, а я його не спіймала. Це було погано, оскільки грали вони на грунтових кортах і тому його рушник був брудним. Я зніяковіла, але в підсумку я до всього поставилася професійно і, думаю, виконала хорошу роботу", – цитує Еліну офіційний сайт Australian Open.

      Світоліна розповіла, що приїзд збірної Великобританії у 2006 році – це важлива подія та неймовірний досвід, який вона ніколи не забуде.

      "Читаючи новини вчора, мені було дуже сумно. Маррей – один з моїх улюблених гравців. Я завжди дивлюся його матчі й по-справжньому вболіваю за нього. Для мене це сумно, але, я сподіваюся, що він зможе зіграти ще на кількох турнірах, перш ніж у нього почнеться така ж успішна кар'єра і за межами кортів", – прокоментувала Еліна завершення кар'єри британцем.

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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