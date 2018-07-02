00:20
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Світоліна сенсаційно вилетіла у першому колі Wimbledon

138 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна невдало стартувала на Wimbledon, покинувши турнір вже у першому колі.

Гра Світоліної проти представниці Німеччини Татьяни Марії тривав дві години та 10 хвилин. І розпочалася о 18:55 за місцевим часом. Тож закінчилася, коли навколо були сутінки.

Читайте також: Цуренко вдало розпочала виступ на Wimbledon

Розпочала українка доволі невдало, зі старту за дві хвилини віддавши свою подачу. Загалом за перші шість геймів українка зуміла виграти лише один. Відтак коли справа дійшла до того, що німкеня може забрати перший сет, Світоліна додала у грі. Допомогла у цьому і перерва, під час якої Світоліній допомагали медики – українка скаржилася на ногу.

За рахунку 1:5 Світоліна виграла п'ять наступних геймів. При цьому у восьмому геймі Марія мала чотири спроби, щоб реалізувати сет-пойнт на своїй подачі, однак в підсумку програла.

Та справа дійшла до тай-брейку, де успішнішою таки виявилася суперниця українки.

Читайте також: Сергій Стаховський у важкому матчі вдало стартував на Wimbledon

Другий сет розпочався з того, що перші чотири гейми тенісистки програвали свої подачі. За рівного рахунку вирішальним став сьомий гейм, коли подачу Марії виграла Світоліна.

Третій сет – повністю в активі Марії. Німкеня виграла перші п'ять геймів. На подвиг першого сету, коли Світоліна змогла відігратися, цього разу українку не вистарчило. Вигравши одну свою подачу, у наступній Марія оформила перемогу у матчі та вихід у друге коло Wimbledon. Світоліна сенсаційно покидає турнір, поступившись 57-ій ракетці світу.

Еліна Світоліна – Татьяна Марія 1:2 (6:4, 6:4, 1:6)

Теги: Теніс Новини спорту Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 липня, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 353
Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
2 липня, 22:20 Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
1908
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
2 липня, 22:04 Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
Альфред Кох 1549
Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
2 липня, 21:00 Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
285
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук