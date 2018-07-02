Світоліна сенсаційно вилетіла у першому колі Wimbledon

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна невдало стартувала на Wimbledon, покинувши турнір вже у першому колі.

Гра Світоліної проти представниці Німеччини Татьяни Марії тривав дві години та 10 хвилин. І розпочалася о 18:55 за місцевим часом. Тож закінчилася, коли навколо були сутінки.

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Розпочала українка доволі невдало, зі старту за дві хвилини віддавши свою подачу. Загалом за перші шість геймів українка зуміла виграти лише один. Відтак коли справа дійшла до того, що німкеня може забрати перший сет, Світоліна додала у грі. Допомогла у цьому і перерва, під час якої Світоліній допомагали медики – українка скаржилася на ногу.

За рахунку 1:5 Світоліна виграла п'ять наступних геймів. При цьому у восьмому геймі Марія мала чотири спроби, щоб реалізувати сет-пойнт на своїй подачі, однак в підсумку програла.

Та справа дійшла до тай-брейку, де успішнішою таки виявилася суперниця українки.

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Другий сет розпочався з того, що перші чотири гейми тенісистки програвали свої подачі. За рівного рахунку вирішальним став сьомий гейм, коли подачу Марії виграла Світоліна.

Третій сет – повністю в активі Марії. Німкеня виграла перші п'ять геймів. На подвиг першого сету, коли Світоліна змогла відігратися, цього разу українку не вистарчило. Вигравши одну свою подачу, у наступній Марія оформила перемогу у матчі та вихід у друге коло Wimbledon. Світоліна сенсаційно покидає турнір, поступившись 57-ій ракетці світу.

Еліна Світоліна – Татьяна Марія 1:2 (6:4, 6:4, 1:6)