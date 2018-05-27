Світоліна стартувала з перемоги на Roland Garros
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна пройшла перший раунд Відкритого чемпіонату Франції.
Однак легким цей матч для українки не був. Вигравши стартовий перший гейм проти австралійки Айли Томляновіч, наступні п'ять поспіль вона програла. Тож довелося відігруватися з 1:5. Зібравшись із силами, наступні шість геймів поспіль Світоліна таки виграла, забравши перший сет 7:5.
Читайте також: Теніс: через проблеми зі здоров'ям Долгополов знявся з Roland Garros
Взяла Світоліна і два наступні гейми у другому сеті. Однак віддала свою подачу. Тож за рівного рахунку гри вирішальним стало те, що українка таки зуміла три останні гейми забрати. Один з них – на подачі Томляновіч.
Еліна Світоліна – Айла Томляновіч 2:0 (7:5, 6:3)
Тепер у наступному колі Roland Garros Світоліна зіграє з переможницею пари Франческа Ск'явоне – Вікторія Кужмова.
Нагадаємо, Світоліна може стати першою ракеткою світу у випадку перемоги на Roland Garros.