Світоліна стартувала з перемоги на престижному турнірі US Open-2018, Бондаренко вибула

27 серпня стартувала основна сітка престижного тенісного турніру US Open-2018. Україну представляють 5 тенісисток.

Еліна Світоліна за 1 годину 34 хвилини здолала опір 79-ї ракетки світу американки Сачії Вікері – 6:3, 1:6, 6:1.

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У наступному раунді найкраща українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння, в якому зіграють відома польська тенісистка Аґнешка Радванська та німкеня Татьяна Марія.

На жаль інша українка Катерина Бондаренко покидає турнір. У першому колі вона поступилася білорусьці Вірі Лапко – 3:6, 3:6. Матч тривав 1 годину 13 хвилин. На рахунку Лапко 4 подачі навиліт і 4 подвійні помилки. Також спортсменка зробила 5 брейків. Бондаренко допустила дві подвійні помилки і двічі зуміла взяти подачу суперниці.

Також 27 серпня відбудеться ще два матчі за участі українок – Даяна Ястремська зіграє проти Кароліни Мухової, а Ангеліна Калініна буде протистояти Катінці Дайхманн.

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Сачія Вікері (США) 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)

Катерина Бондаренко (Україна) – Віра Лапко (Білорусь) 0:2 (3:6, 3:6)

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