Світоліна стрибнула з мосту в Австралії перед початком нового сезону: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже прилетіла в Брісбен і готується до першого турніру нового сезону.

Окрім тренувань, українка дозволяє собі і розслаблятися. Спортсменка є прихильницею екстремального відпочинку, і вирішила не відмовляти собі в задоволенні напередодні старту на турнірі, стрибнути з мосту, розташованого на річці Брісбен.

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"Це було безмежно круто!" – написала Еліна на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що міст в Австралії під назвою Story Bridge має висоту 74 метри.

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