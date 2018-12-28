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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Світоліна стрибнула з мосту в Австралії перед початком нового сезону: фото

      413 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / WTA

      Перша ракетка України Еліна Світоліна вже прилетіла в Брісбен і готується до першого турніру нового сезону.

      Окрім тренувань, українка дозволяє собі і розслаблятися. Спортсменка є прихильницею екстремального відпочинку, і вирішила не відмовляти собі в задоволенні напередодні старту на турнірі, стрибнути з мосту, розташованого на річці Брісбен.

      Читайте також: Світоліна розпочне сезон в Австралії: тенісистка пояснила чому

      "Це було безмежно круто!" – написала Еліна на своїй сторінці в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      This was pretty freakin’ flippin’ awesome ! ??‍♀️ #Brisbane #australia

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Варто зазначити, що міст в Австралії під назвою Story Bridge має висоту 74 метри.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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