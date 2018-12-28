Світоліна стрибнула з мосту в Австралії перед початком нового сезону: фото
Перша ракетка України Еліна Світоліна вже прилетіла в Брісбен і готується до першого турніру нового сезону.
Окрім тренувань, українка дозволяє собі і розслаблятися. Спортсменка є прихильницею екстремального відпочинку, і вирішила не відмовляти собі в задоволенні напередодні старту на турнірі, стрибнути з мосту, розташованого на річці Брісбен.
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"Це було безмежно круто!" – написала Еліна на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що міст в Австралії під назвою Story Bridge має висоту 74 метри.
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Джерело: 24 Канал
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