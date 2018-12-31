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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Світоліна та інші зірки жіночого тенісу відкрили листи зі своїми передбаченнями на 2018 рік

      33 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Зірки світового тенісу Сімона Халеп, Каролін Гарсія, Кароліна Плішкова, Еліна Світоліна та інші роздрукували конверти зі своїми прогнозами на минулий сезон.

      Дівчата відбулися загальними фразами і просто написали, що це був хороший сезон, а далі буде ще краще.

      Читайте також: Світоліна назвала цілі на сезон: Виграти Великий Шолом і стати першою ракеткою

      Нагадаємо, що головним досягненням Еліни Світоліної у 2018 році стала перемога на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де вона підкорила усі п'ять матчів. Завдяки такому результату Світоліна змогла піднятися на четверту сходинку світового рейтингу. Також Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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