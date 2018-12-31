Світоліна та інші зірки жіночого тенісу відкрили листи зі своїми передбаченнями на 2018 рік
Зірки світового тенісу Сімона Халеп, Каролін Гарсія, Кароліна Плішкова, Еліна Світоліна та інші роздрукували конверти зі своїми прогнозами на минулий сезон.
Дівчата відбулися загальними фразами і просто написали, що це був хороший сезон, а далі буде ще краще.
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Нагадаємо, що головним досягненням Еліни Світоліної у 2018 році стала перемога на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де вона підкорила усі п'ять матчів. Завдяки такому результату Світоліна змогла піднятися на четверту сходинку світового рейтингу. Також Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.
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