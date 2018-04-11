Світоліна та Костюк не допоможуть збірній України на Кубку Федерації

Жіноча тенісна збірна України готується зіграти важливий матч.

21 та 22 квітня у поєдинках з канадками наші дівчата поборються за збереження прописки в другій світовій групі. У цьому протистоянні українській збірній не допоможе 4 ракетка світу Еліна Світоліна, яка через травму повернеться на корт лише 23 квітня на турнірі в Штутгарті.

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Не зіграє у складі жовто-блакитних і Марта Костюк. Натомість до Канади вирушать три наших представниці Катерина Бондаренко, Леся Цуренко та Ольга Савчук.