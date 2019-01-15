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      Світоліна та Ястремська без проблем вийшли у наступне коло Australian Open, Козлова вилетіла

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      Еліна Світоліна пройшла у друге коло Australian Open
      Еліна Світоліна пройшла у друге коло Australian Open / twitter Australian Open

      На відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу було зіграно матчі першого кола після цього етапу Україна втратила одну представницю. Натомість дві інші українки пройшли у наступне коло.

      Першою свій матч закінчила Еліна Світоліна сьома ракетка світу на мала особливих проблем у грі проти Вікторії Голубіч зі Швейцарії. Трохи більше аніж година знадобилося українці, щоб перемогти суперницю 6:1, 6:2. При цьому у першому сеті Світоліна виграла всі подачі суперниці, натомість віддави один свій гейм.

      Еліна Світоліна – Вікторія Голубіч 2:0 (6:1, 6:2)

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      Ще однією тенісисткою, яка пробилася у наступне коло, стала Даяна Ястремська. Їй протистояла господарка турніру – досвідчена Саманта Стосур. Однак цього разу молодість взяла гору над досвідом. У першому сеті Ястремська поступалася 4:1 та 5:2, та зуміла переломити хід поєдинку, вигравши наступні п’ять геймів поспіль. Виграла ще п’ять геймів поспіль українка і у другому сеті. У підсумку перемога та вихід у наступне коло Australian Open, де Ястремська зіграє з 23-ою ракеткою світу Карлою Суарес Наварро.

      Даяна Ястремська – Саманта Стосур 2:0 (7:5,6:2)

      Натомість вилетіла Катерина Козлова. Українка поступилася представниці Словаччини Вікторії Кужмовій. Після того, як Козлова виграла перший сет, вона віддала другий сет, та не зуміла як слід налаштуватися на третій. Там вона програла чотири гейми поспіль, зуміла відіграти один на подачі суперниці, на своїй подачі чотири рази відіграла брейк-пойнт. Та у підсумку поступилася.

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      Варто зазначити, що у другому колі Кужмова зіграє проти Еліни Світоліної.

      Катерина Козлова – Вікторія Кужмова 1:2 (6:4, 4:6, 2:6)

      Нагадаємо. Перед цим у друге коло Australian Open вийшла Леся Цуренко, яка зіграє проти Аманди Анісімової.

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      Теги: Australian Open Еліна Світоліна Даяна Ястремська Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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