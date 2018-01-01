Світоліна тріумфально розпочала новий тенісний сезон

Новорічний подарунок від Еліни Світоліни: одна з найуспішніших українських спортсменів сучасності вдало розпочала новий тенісний сезон.

Еліна Світоліна здолала досвідчену іспанку Карлу Суарес-Наварро у стартовому колі турніру в австралійському Брісбені. Перший матч українки у 2018 році тривав півтори години і завершився переконливим тріумфом українки 6:2, 6:4.

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Відомо, що у другому колі Світоліна зіграє з хорваткою Анною Конюх.

До слова, у минулому сезоні українка на цьому турнірі дісталася півфіналу. Щоб не втратити рейтингових очок, спортсменка повинна щонайменше повторити це досягнення.