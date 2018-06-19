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Світоліна успішно подолала перше коло турніру в Бірмінгемі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступ на турнірі у британському Бірмінгемі. У першому колі вона здолала опір 55-ої ракетки світу Донни Векіч з Хорватії.

У першому сеті хорватка зуміла взяти лише першу свою подачу. Наступні п’ять геймів поспіль виграла українка.

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У другому сеті Світоліна продовжила переможну ходу. Однак при рахунку 3:1 на її користь, ініціативу перехопила суперниця. Векіч вдалося повторити успіх Світоліної у у попередньому сеті – виграти п’ять геймів поспіль. Відтак визначення переможниці перенеслося на третій сет.

Саме у третьому сеті Світоліна й "дотисла" суперницю. І знову стався повтор першого сету – хорватка виграла свою першу подачу, а п’ять наступних геймів виграла українка. І знову 6:1.

Еліна Світоліна – Донна Векіч 2:1 (6:1, 3:6, 6:1)

У наступному колі Світоліна зіграє з пеереможницею пари Алізе Корне – Катерина Макарова.

Варто зазначити, що участь у турнірі в Бірмінгемі також приймає українка Леся Цуренко.

Теги: Новини спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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