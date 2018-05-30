Світоліна вдало подолала другий раунд Roland Garros

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/32 Відкритого чемпіонату Франції, здолавши опір Вікторії Кужмової зі Словаччини.

Матч 4-ої ракетки світу Світоліної проти 87-ої у світовому рейтингу Кужмової виявився доволі напруженим. На першій ж своїй подачі українці вдалося лише з третьої спроби здійснити брейк-пойнт. У то же час на наступній подачі Кужмової, українка тричі була близька до того, щоб забрати цей гейм собі у актив. Однак у підсумку віддала його суперниці.

Читайте також: Стаховський вийшов у наступний раунд Roland Garros, обігравши іменитого суперника

Вирішальною у першому сеті стала четверта подача Кужмової, яку без зайвих проблем виграла Світоліна. У наступній подачі вона закрила сет 6:3.

Другий сет теж виявився доволі неоднозначний у виконані української тенісистки. Повівши у рахунку 1:3, після 2:3 суперниці віддавали одна одній свої подачі. Однак Світоліній вдался справитися з цим, і п’яту свою подачу у сеті виграти, у підсумку реалізувавши матч-пойнт з першої спроби.

Еліна Світоліна – Вікторія Кужмова 2:0 (6:3, 6:4)

У наступному матчі Світолфіна зіграє з представницею Румунії Міхаелею Бузанареску, яка є 33-я у світовому рейтингу.