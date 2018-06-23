Світоліна вдруге програла румунці Бузарнеску та вилетіла з турніру в Бірмінгемі

У Еліни Світоліної нова найнезручніша суперниця. П’ята ракетка світу на другому поспіль турнірі поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску та вилетіла з турніру в Бірмінгемі у чвертьфіналі.

Про це повідомляє XSport.ua.

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Найкраща тенісистка України, а також п’ята ракетка світу, на другому поспіль турнірі капітулює перед румункою Міхаелою Бузарнеску, яка займає лише тридцяту сходинку у світовому рейтингу.

Більше того, як і на початку місяця, на "Ролан Гаррос", у чвертьфіналі Бірмінгему Еліна теж не змогла відібрати у румунки жодного сету. 3:6, 2:6 –Бузарнеску сенсаційно у півфіналі.