Світоліна вдруге програла румунці Бузарнеску та вилетіла з турніру в Бірмінгемі

Світоліна вдруге програла румунці Бузарнеску та вилетіла з турніру в Бірмінгемі67 Читать новость на русском
У Еліни Світоліної нова найнезручніша суперниця. П’ята ракетка світу на другому поспіль турнірі поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску та вилетіла з турніру в Бірмінгемі у чвертьфіналі.
Про це повідомляє XSport.ua.
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Найкраща тенісистка України, а також п’ята ракетка світу, на другому поспіль турнірі капітулює перед румункою Міхаелою Бузарнеску, яка займає лише тридцяту сходинку у світовому рейтингу.
Більше того, як і на початку місяця, на "Ролан Гаррос", у чвертьфіналі Бірмінгему Еліна теж не змогла відібрати у румунки жодного сету. 3:6, 2:6 –Бузарнеску сенсаційно у півфіналі.
Джерело: 24 канал
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