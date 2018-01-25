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Світоліна відмовилась від участі в престижному турнірі

00:15, сьогодні 986 Читать новость на русском

Еліна Світоліна бере паузу. Перша ракетка України не буде захищати свій титул на турнірі в Тайвані.

Чинна чемпіонка змагань офіційно не буде виступати на турнірі, повідомляє сайт WTA.

Еліна Світоліна найімовірніше взяла перерву, щоб залікувати травму стегна. Українка називала пошкодження однією з причин, чому вона закінчила боротьбу на Australian Open-2018 у чвертьфіналі.

Окрім Еліни Світоліної, офіційно від турніру в Тайвані відмовилась і Леся Цуренко. Відтак єдиною українкою на змаганнях буде Катерина Козлова.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна попрощалася з Australian Open-2018. У чвертьфіналі українка поступилася бельгійці Елізі Мертенс. У стартовому сеті Світоліна ще пручалася, а другу партію Еліна віддала без бою – 6:0. Попри поразку українка посіла третю сходинку в рейтингу WTA.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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