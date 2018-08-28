Світоліна відмовилася давати інтерв'ю російському журналісту

Сьома ракетка світу українка Еліна Світоліна відмовилася спілкуватися з російським журналістом на турнірі US Open-2018.

Про це повідомив продюсер і коментатор Eurosport Максим Янчевський в Twitter.

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Українка після перемоги над Сачієй Вікері відмовилася від флеш-інтерв'ю, відповівши: "Вибачте, я не можу".

Портал "Великий теніс України" звернувся за коментарями до Еліни, і вона відповіла, що на даний момент з багатьох причин прийняла для себе рішення не давати інтерв'ю російським ЗМІ.

Нагадаємо, що Світоліна вийшла до другого кола US Open-2018, де зустрінеться з німкенею Татьяною Марією. Тенісистки вже зустрічалися в цьому сезоні раніше - Еліна програла Татьяні в першому раунді Wimbledon-2018.

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