Світоліна відмовилася виступати на турнірі у Москві через політичні мотиви

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася від участі в турнірі Moscow River Cup через політичні мотиви. Але росіяни не покладають надій запросити українку на майбутні турніри.

Про це заявив директор турніру Олександр Островський.

"На першому етапі в числі зірок значилася Еліна Світоліна. У нас з нею було підписано угоду, але деякий час назад в силу відомих усім причин політичного характеру, командою Еліни і нею самою, на жаль, було прийнято рішення в Росію не летіти", – цитує Островського xsport.ua.

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При цьому він заявив, що в наступному році вони знову намагатимуться запросити Світоліну виступити на турнірі. Варто зазначити, що призовий фонд Moscow River Cup складає 750 тисяч доларів США.

Нагадаємо, на турнірі у Москві виступали дві українки. Однак Ольга Янчук не зуміла пройти кваліфікацію, а Катерина Козлова вилетіла у другому колі.