Світоліна відзначилась благородним вчинком на турнірі в Монреалі: відео
На Відкритому чемпіонаті Канади у матчі між Еліною Світоліною та Міхаелою Бузарнеску, суперниця українки серйозно травмувала правий гомілкостоп.
Румунська тенісистка підвернула ногу та не могла підвестися. Еліна Світоліна одразу ж кинулася допомагати своїй суперниці, яка кричала від болі.
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Зазначимо, що до цього моменту обидві тенісистки виграли по сету, у фінальній партії на подачі суперниці Світоліна лідирувала з рахунком 4:3 (30:15).
Триллер в Монреалі закінчився перемогою українки, але радості від цього не додалося. Ні в спортивному плані, ні чисто по-людськи. Можна, звичайно, припустити, що організм 30-річної румунки просто не витримав другого турніру поспіль.
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