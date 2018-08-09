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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна відзначилась благородним вчинком на турнірі в Монреалі: відео

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Еліна Світоліна допомогла румунській тенісистці
Еліна Світоліна допомогла румунській тенісистці / twitter.com/WTA_insider

На Відкритому чемпіонаті Канади у матчі між Еліною Світоліною та Міхаелою Бузарнеску, суперниця українки серйозно травмувала правий гомілкостоп.

Румунська тенісистка підвернула ногу та не могла підвестися. Еліна Світоліна одразу ж кинулася допомагати своїй суперниці, яка кричала від болі.

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Зазначимо, що до цього моменту обидві тенісистки виграли по сету, у фінальній партії на подачі суперниці Світоліна лідирувала з рахунком 4:3 (30:15).

Триллер в Монреалі закінчився перемогою українки, але радості від цього не додалося. Ні в спортивному плані, ні чисто по-людськи. Можна, звичайно, припустити, що організм 30-річної румунки просто не витримав другого турніру поспіль.

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Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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