Світоліна виграла стартовий матч на турнірі у Римі

Захист титулу чемпіонки на турнірі WTA у Римі українська тенісистка Еліна Світоліна розпочала з перемоги над хорваткою Петрою Мартіч.

Матч Світоліної постійно переносився через негоду. Однак українці все таки вдалося зіграти ще у вівторок, 15 травня. На гру проти хорватки вона витратила дещо більше години часу, впевнено розібравшись із суперницею.

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Хорватка віддала по дві подачі в кожному з сетів, Еліна ж віддала лише три гейма за всю гру. У підсумку 6:1, 6:2.

Варто додати, що Світоліна стартувала з другого кола, як четверта сіяна на змаганнях. Петра Мартіч ж у першому колі обіграла українку Лесю Цуренко.

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До слова, Світоліна є переможницею турніру у Римі. Відтак цьогоріч вона захищає свій титул. За перемогу на змаганнях вона може отримати 507 тисяч євро. А також 900 рейтингових балів.

У наступному колі Світоліна зіграє з переможницею пари Дар'я Касаткіна — Даниелле Роуз Коллінс. Вони свій матч зіграють лише у середу.