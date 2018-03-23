Світоліна виграла стартовий поєдинок Miami Open
Українка Еліна Світоліна здолала чемпіонку Індіан-Уеллсу Наомі Осака на шляху до третього кола Miami Open.
Поєдинок завершився результатом 6:4, 6:2, повідомляє БТУ.
У третьому раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Дар'я Гаврилова (WTA 26) – Андреа Петкович (WTA 111).
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У минулому році на цій стадії турніру Світоліна програла американці Бетані Маттек-Сендс. А найкращий результат українки в Майамі – четвертий раунд у 2014-му та 2016-му.
Додамо, на старті Miami Open японка зупинила Серену Вільямс.
Джерело: 24 Канал
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