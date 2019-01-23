Світоліна вилетіла з Australian Open-2019

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу відкритого Чемпіонату Австралії (Australian Open). Суперницею українки у чвертьфіналі була представниця Японії та переможниця US Open-2018 Наомі Осака.

Матч між суперницями завершився із рахунком 2:0 (6:4, 6:1) на користь японки.

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.@NaomiOsaka is into her first #AusOpen semifinal!



She def. Svitolina 6-4 6-1 to set up a date with Serena Williams or Karolina Pliskova. pic.twitter.com/8o2MbMSq9y — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Осака важко увійшла у гру, проте навіть і це не допомогло Світоліній, яка так і не зуміла втримати перевагу до кінця сету. Так, наприкінці Еліна двічі програла подачу, натомість японка відповіла одним програшем – 6:4.

Зауважимо, що японка у першому сеті аж здобула 17 вінерів (переможний розіграш після активних дій тенісиста) (проти 3 від Еліни) та зробила 19 невимушених помилок (проти 7).

It's @Naomi_Osaka_ who takes the first set 6-4!



On her fourth set point, the Japanese fourth seed breaks #Svitolina. #AusOpen pic.twitter.com/FEtyCIKp8l — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

У другій партії Осаці все ж вдалося зменшити кількість помилок (6), щоправда число вінерів у неї зменшилось (14). Але навіть і за таких умов українська тенісистка не мала шансів.

Ускладнило ситуацію для Еліни й те, що за рахунку 3:0 вона попросила медичний тайм-аут. Як вона зізналася після гри, їй увесь турнір довдилося грати через біль, відтак вона не змогла проявити себе на 100%.

Elina Svitolina receiving medical time out.

Hope Eli is okay!!!!!! pic.twitter.com/gxmtM5siUs — Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) January 23, 2019

Після перерви Еліна, на жаль, не зуміла оговтатися. За рахунку 0:4 вона не реалізувала єдиний брейк-поїнтів у сеті та, зрештою, взяла лише один гейм на своїй подачі. У результаті 1:6.

#NaomiOsaka is currently being given more of a challenge by a rogue bee than #ElinaSvitolina as she storms towards her first #AUSOpen semi-finals.



The 21-year-old's power has just been too much for Svitolina to cope with.



LIVE: https://t.co/q16dHPgD0hpic.twitter.com/o1V52SE0bj — Firstpost Sports (@FirstpostSports) January 23, 2019

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Еліна Світоліна пройшла Вікторію Голубіч зі Швейцарії, представницю Словаччини Вікторією Кужмову, китянку Чжан Шуай і у 1/8 американку Медісон Кіз.