Світоліна вилетіла з Australian Open-2019
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу відкритого Чемпіонату Австралії (Australian Open). Суперницею українки у чвертьфіналі була представниця Японії та переможниця US Open-2018 Наомі Осака.
Матч між суперницями завершився із рахунком 2:0 (6:4, 6:1) на користь японки.
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Осака важко увійшла у гру, проте навіть і це не допомогло Світоліній, яка так і не зуміла втримати перевагу до кінця сету. Так, наприкінці Еліна двічі програла подачу, натомість японка відповіла одним програшем – 6:4.
Зауважимо, що японка у першому сеті аж здобула 17 вінерів (переможний розіграш після активних дій тенісиста) (проти 3 від Еліни) та зробила 19 невимушених помилок (проти 7).
У другій партії Осаці все ж вдалося зменшити кількість помилок (6), щоправда число вінерів у неї зменшилось (14). Але навіть і за таких умов українська тенісистка не мала шансів.
Ускладнило ситуацію для Еліни й те, що за рахунку 3:0 вона попросила медичний тайм-аут. Як вона зізналася після гри, їй увесь турнір довдилося грати через біль, відтак вона не змогла проявити себе на 100%.
Після перерви Еліна, на жаль, не зуміла оговтатися. За рахунку 0:4 вона не реалізувала єдиний брейк-поїнтів у сеті та, зрештою, взяла лише один гейм на своїй подачі. У результаті 1:6.
Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Еліна Світоліна пройшла Вікторію Голубіч зі Швейцарії, представницю Словаччини Вікторією Кужмову, китянку Чжан Шуай і у 1/8 американку Медісон Кіз.