10:37
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Світоліна вилетіла з Australian Open-2019

      537 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Getty Images

      Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу відкритого Чемпіонату Австралії (Australian Open). Суперницею українки у чвертьфіналі була представниця Японії та переможниця US Open-2018 Наомі Осака.

      Матч між суперницями завершився із рахунком 2:0 (6:4, 6:1) на користь японки.

      Дивіться також: Відомі українські зірки записали відеозверення до Еліни Світоліної 

      Осака важко увійшла у гру, проте навіть і це не допомогло Світоліній, яка так і не зуміла втримати перевагу до кінця сету. Так, наприкінці Еліна двічі програла подачу, натомість японка відповіла одним програшем – 6:4.

      Зауважимо, що японка у першому сеті аж здобула 17 вінерів (переможний розіграш після активних дій тенісиста) (проти 3 від Еліни) та зробила 19 невимушених помилок (проти 7).

      У другій партії Осаці все ж вдалося зменшити кількість помилок (6), щоправда число вінерів у неї зменшилось (14). Але навіть і за таких умов українська тенісистка не мала шансів.

      Ускладнило ситуацію для Еліни й те, що за рахунку 3:0 вона попросила медичний тайм-аут. Як вона зізналася після гри, їй увесь турнір довдилося грати через біль, відтак вона не змогла проявити себе на 100%.

      Після перерви Еліна, на жаль, не зуміла оговтатися. За рахунку 0:4 вона не реалізувала єдиний брейк-поїнтів у сеті та, зрештою, взяла лише один гейм на своїй подачі. У результаті 1:6.

      Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Еліна Світоліна пройшла Вікторію Голубіч зі Швейцарії, представницю Словаччини Вікторією Кужмову, китянку Чжан Шуай і у 1/8 американку Медісон Кіз.

      Теги: Спорт Новини України Теніс Australian Open Еліна Світоліна Фотоновини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      сьогодні , 10:02 Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      1750
      Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      сьогодні , 08:40 Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?
      Злой Одессит 339
      Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      сьогодні , 00:25 Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем
      Павло Казарін 1341
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      22 січня , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 1439
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      22 січня , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 407
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук