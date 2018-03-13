Світоліна вилетіла з престижного турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пройти третє коло в американському Індіан-Веллсі. Попри статус фаворитки змагань (українка починала турнір з другого кола), вже у третьому колі Світоліна змушена покинути турнір.

В 1/16 фіналу суперницею українки виявилася 27-ма ракетка світу іспанка Карла Суарес-Наварро. До цього суперниці зустрічалися між собою 5 раз, і Світоліна лідирувала в очному протистоянні 3:2.

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Однак в Індіан-Веллсі краще виступила саме іспанка. Хоча матч виявився доволі рівним у першому сеті. Та все вирішили дві програні подачі Світоліної. Якщо при рахунку 4:2 вона зуміла взяти у відповідь подачу суперниці та зрівняти рахунок, то у вирішальну мить за рахунку 6:5 на своїй подачі взагалі програвала 0:40. Попри те, що їй вдалося зрівняти рахунок до 40:40, подачу, а загалом і сет українка віддала іспанці – 7:5.

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Саме програна подача і у другому сеті стала вирішальною у цьому двобої. І знову за рахунку 3:2 Світоліна три свої подачі віддала суперниці, вирівняла рахунок до 40:40, та знову програла. Цього разу шансів взяти сет у неї не було – 6:3.

.@CarlaSuarezNava eliminates @BNPPARIBASOPEN fourth seed Elina Svitolina 7-5, 6-3!



Will face wildcard Danielle Rose Collins in the next round! pic.twitter.com/pswFLeLFO8 — WTA (@WTA) 13 березня 2018 р.

Карла Суарес-Наварро – Еліна Світоліна 2:0 (7:5, 6:3)