Світоліна випала з топ-5 світового тенісного рейтингу

Не надто вдалі виступи українських тенісисток за минулий тиждень призвів до того, що більшість з них опустилися у загальному рейтингу WTA.

Так, перша ракетка України Еліна Світоліна випала з топ-5 світового рейтингу. Опустившись на дві позиції, вона тепер лише сьома, пропустивши вперед француженку Каролін Гарсія та чешку Петру Квітову.

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Причиною падіння стало те, що Світоліна не зуміла захистити титул чемпіонки турніру Rogers Cup у Канаді, поступившись у півфіналі турніру.

Зате дещо покращила свою позицію Леся Цуренко. Вона піднялася на одну сходинку вверх і тепер 44-а. Катерина Бондаренко ж зберегла за собою 86-у позицію. Ще одна українка в топ-100 – Катерина Козлова. Вона опустилася на одну сходинку і посідає 90-е місце.

Щодо другої сотні, то Даяна Ястремська вже 103-я (+1 позиція), Марта Костюк залишилася 131-ою, а Ангеліна Калініна – 135-а (+4 позиції).

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Найбільше серед українок вверх піднялася Ольга Янчук – одразу на 18 позицій вверх. Однак вона лише 317-а. Найбільше падіння зафіксовано у Вероніки Капшай – на 64 позиції вниз. Тепер вона аж 1169-а.

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