Світоліна вийшла до наступного раунду Australian Open

Найкраща тенісистка України та 7-ма ракетка світу Еліна Світоліна зуміла пробитися до третього кола одного з найпрестижніших турнірів Australian Open. Сталося це завдяки перемозі над 20-річною представницею Словаччини Вікторією Кужмовою, що займає 48-му сходинку рейтингу WTA.

Загалом протистояння тривало 1 годину 7 хвилин і завершилося рахунком 6:4, 6:1 на користь українки.

Читайте також: Еліна Світоліна може очолити світовий рейтинг за підсумками Australian Open-2019

Перший сет видався досить рівним – тенісистки по черзі брали свої подачі. Крім того, словачка вдало загострювала та дуже активно атакувала форхендами, за якими Світоліна не бігала. Щоправда, останній, 10 гейм, все вийшов за Еліною – українці вдалося зробити брейк.

Elina Svitolina v Viktoria Kuzkhum pic.twitter.com/qLJc9bqZjy — Rain Delays Play (@raindelaysplay) January 17, 2019

У другій партії вже на всі 100 довела свою превагу Світоліна. Зокрема, їй вдалося досить легко зробити два брейка, а після цього максимально впевнено подати на матч. Натомість Кужмова із цим нічого не змогла вдіяти.

У третьому раунді на Еліну очікує переможниця пари Крістіна Плішкова (Чехія) – Чжан Шуай (Китай).

Нагадаємо, у попередньому колі Australian Open Еліна Світоліна здобула не менш упевнену перемогу над Вікторією Голубіч зі Швейцарії – 6:1, 6:2.