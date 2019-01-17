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      Світоліна вийшла до наступного раунду Australian Open

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      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Getty Images

      Найкраща тенісистка України та 7-ма ракетка світу Еліна Світоліна зуміла пробитися до третього кола одного з найпрестижніших турнірів Australian Open. Сталося це завдяки перемозі над 20-річною представницею Словаччини Вікторією Кужмовою, що займає 48-му сходинку рейтингу WTA.

      Загалом протистояння тривало 1 годину 7 хвилин і завершилося рахунком 6:4, 6:1 на користь українки.

      Читайте також: Еліна Світоліна може очолити світовий рейтинг за підсумками Australian Open-2019

      Перший сет видався досить рівним – тенісистки по черзі брали свої подачі. Крім того, словачка вдало загострювала та дуже активно атакувала форхендами, за якими Світоліна не бігала. Щоправда, останній, 10 гейм, все вийшов за Еліною – українці вдалося зробити брейк.

      У другій партії вже на всі 100 довела свою превагу Світоліна. Зокрема, їй вдалося досить легко зробити два брейка, а після цього максимально впевнено подати на матч. Натомість Кужмова із цим нічого не змогла вдіяти.

      У третьому раунді на Еліну очікує переможниця пари Крістіна Плішкова (Чехія) – Чжан Шуай (Китай).

      Нагадаємо, у попередньому колі Australian Open Еліна Світоліна здобула не менш упевнену перемогу над Вікторією Голубіч зі Швейцарії – 6:1, 6:2. 

      Теги: Еліна Світоліна Спорт Австралія Теніс Новини України
      Джерело: 24 канал
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