Світоліна вийшла до півфіналу на престижному тенісному турнірі

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі.

Суперницею українки у чвертьфіналі була Елізе Мертенс. Після складного першого сету другий дався українці набагато легше. В результаті півторагодинного протистояння матч завершився з рахунком 7:5, 6:3.

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У півфіналі українка поміряється силами з американкою – Слоан Стівенс. Що стосується Стівенс, то на цих змаганнях вона не віддала суперницям жодного сета. Зі Слоан Світоліна грала двічі – в активі обох тенісисток по одній перемозі.

Для Світоліної це четвертий вихід у півфінал турніру в 2018 році — раніше вона виходила у півфінали у Брісбені, Дубаї та Римі.

Еліна Світоліна – Елізе Мертенс 2:0 (7:5, 6:3)

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