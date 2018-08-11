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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна вийшла до півфіналу на престижному тенісному турнірі

65 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі.

Суперницею українки у чвертьфіналі була Елізе Мертенс. Після складного першого сету другий дався українці набагато легше. В результаті півторагодинного протистояння матч завершився з рахунком 7:5, 6:3.

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У півфіналі українка поміряється силами з американкою – Слоан Стівенс. Що стосується Стівенс, то на цих змаганнях вона не віддала суперницям жодного сета. Зі Слоан Світоліна грала двічі – в активі обох тенісисток по одній перемозі.

Для Світоліної це четвертий вихід у півфінал турніру в 2018 році — раніше вона виходила у півфінали у Брісбені, Дубаї та Римі.

Еліна Світоліна – Елізе Мертенс 2:0 (7:5, 6:3)

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Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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