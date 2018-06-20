Світоліна вийшла в чвертьфінал турніру в Бірмінгемі

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно здолала друге коло турніру в бірмінгемі і вийшла у чвертьфінал.

Суперницею Світоліної була Алізе Корне з Франції. Суперниці нещодавно зустрічалися на турнірі у Мадриді. Тоді теж перемогла Світоліна. Перед тим ще одна українка Марта Костюк перемогла француженку у фіналі кваліфікації турніру у Штутгарті. При цьому Алізе Коре є 41-ою ракеткою світу.

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У матчі в Бірмінгема, який тривав одну годину та 23 хвилини, все вирішилося за два сети. У першому з них все вирішив п’ятий гейм. На подачі француженки, Світоліна повела 0:40, але зуміла реалізувати брейк-пойнт лише з четвертої спроби.

У другому сеті Світоліна виграла п’ять геймів поспіль. Тож Корне зуміла виграти лише дві свої подачі – першу і за рахунку 2:5 не дала можливість українці двічі реалізувати матч-пойнт. Перемогу Світоліна здобула одразу після цього на своїй подачі.

Світоліна – Корне 2:0 (6:4, 6:2)

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Мартіч – Бузарнеску.