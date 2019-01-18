Світоліна вперше показала, як проводить час зі своїм новим хлопцем: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її новий бойфренд Гаель Монфіс зареєстрували спільну сторінку в соцмережі Instagram.

Сторінка названа G.E.M.S, що може відповідати абревіатурі з перших букв імен та прізвищ спортсменів. У шапці профілю написано: "Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми зробимо ще багато помилок. І це нормально".

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На новій сторінці вже є перше спільне відео, на якому тенісистки разом проводять час.

Раніше Монфіс зустрічався вже з тенісистками. У нього були романи з словачкою Домінікою Цибулковою і француженкою Алізе Корне. Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом Рісом Топлі в березні 2018 року.

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