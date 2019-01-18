13:58
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Світоліна вперше показала, як проводить час зі своїм новим хлопцем: відео

      2136 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / WTA

      Перша ракетка України Еліна Світоліна та її новий бойфренд Гаель Монфіс зареєстрували спільну сторінку в соцмережі Instagram.

      Сторінка названа G.E.M.S, що може відповідати абревіатурі з перших букв імен та прізвищ спортсменів. У шапці профілю написано: "Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми зробимо ще багато помилок. І це нормально".

      Читайте також: Світоліна підтвердила свій роман з французьким тенісистом

      На новій сторінці вже є перше спільне відео, на якому тенісистки разом проводять час.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      “ There is nothing wrong with being different. “ ??

      Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

      Раніше Монфіс зустрічався вже з тенісистками. У нього були романи з словачкою Домінікою Цибулковою і француженкою Алізе Корне. Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом Рісом Топлі в березні 2018 року.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сьогодні , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 149
      Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      сьогодні , 13:00 Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      Ірина Поліщук 408
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сьогодні , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 450
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      сьогодні , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 256
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 10:01 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук