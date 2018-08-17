Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала американку Аманду Анісімову в матчі 1/8 фіналу престижного турніру в Цинциннаті.

Світоліна виграла з рахунком 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину 11 хвилин, за цей час українка вчинила два брейка – в 10-их геймах кожного із сетів. Її суперниця за весь матч заробила один брейк-пойнт, але не реалізувала його.

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За путівку до 1/2 фіналу турніру посіяна під 5-м номером Світоліна зіграє з Кікі Бертенс з Голландії.

Також в чвертьфінал вийшла й інша українка Леся Цуренко – їй належить зіграти проти першої ракетки світу Сімони Халеп.

Еліна Світоліна - Аманда Анісімова 2:0 (6:4, 6:4)

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