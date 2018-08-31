Світоліна впевнено вийшла в 1/8 фіналу US Open-2018

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола заключного в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam – US Open.

Еліна Світоліна виграла поєдинок третього раунду у Ван Цян з Китаю. Для перемоги українці знадобилося два сети і трохи більше однієї години ігрового часу – 6:4, 6:4.

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У матчі з Ван Цян Світоліна реалізувала 4 з 4 брейк-поінтів, виграла 70% м'ячів з першої подачі, організувала 13 віннерів і допустила всього 12 невимушених помилок.

У четвертому колі Еліна Світоліна зіграє з 18-ю ракеткою світу Анастасією Севастовою з Латвії. Дівчата раніше зустрічалися на корті тільки раз: в 2013 році на турнірі WTA 125k в Калі на грунті, де сильнішою була українка. Останніх два сезони Севастова доходила на US Open до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Ван Цян (Китай) 2:0 (6:4, 6:4)

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