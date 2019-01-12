Світоліна втратила ще одну позицію в рейтингу WTA

Чешка Петра Квітова виграла тенісний турнір Sydney International і з понеділка, 14 січня, обійде українку Еліну Світоліну у світовому рейтингу.

У фіналі Квітова в затяжному трьохсетовому поєдинку зломила опір 15 ракетки світу Ешлі Барті (1:6, 7:5, 7:6), яка другий рік поспіль зупиняється за крок від домашнього титулу.

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Титул в Сіднеї став для Квітової 26-м в кар'єрі, причому з листопада 2016 року дворазова чемпіонка Вімблдону виграла 8 поспіль фіналів.

Таким чином Квітова з понеділка підніметься в рейтингу і обжене Еліну Світоліну, яка нині посідає 6 місце. З 14 січня вона опуститься на 7 місце в класифікації.

Світоліна вже не перший раз опускається в рейтингу в нинішньому сезоні. Вона починала 2019 рік у статусі 4 ракетки світу. Тиждень тому українка опустилася з 4-го на 6 місце, а тепер продовжить падіння. Шанс виправити ситуацію у неї буде на першому турнірі року з серії "Великого шолома".

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