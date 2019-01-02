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      Світоліна зачохлила ракетку на турнірі в Брісбені

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      Світоліна зачохлила ракетку на турнірі в Брісбені
      / twitter.com

      Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший матч у новому сезоні. Четверта ракетка світу не змогла пройти в 1/4 фіналу на турнірі в Брісбені (Австралія).

      В 1/8 фіналу Еліна у трьох сетах поступилася білорусці Александрі Сасновіч 4:6, 6:0, 6:3.

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      За матч Еліна подала 11 ейсів та зробила тільки дві подвійні помилки. Суперниця українки, яка посідає 30 місце в рейтингу WTA, тільки тричі подала навиліт та допустила аж 7 подвійних помилок.

      Спортсменки виграли однакову кількість геймів на чужій подачі – по чотири. Однак Світоліна не змогла взяти жодну подачу суперниці у вирішальному сеті.

      Матч тривав майже дві години.

      Нагадаємо, що українська тенісистка Леся Цуренка здобула другу перемогу в новому сезоні. На турнірі в Брісбені (Австралія) Леся обіграла Кімберлі Біррелл та пробилася у чвертьфінал.

       

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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