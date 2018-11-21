Світоліна заінтригувала фанатів новою відвертою фотосесією
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24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує пробувати себе в нових образах.
Зараз Еліна знаходиться в Італії. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією, на якій позує в одному халаті на голе тіло.
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"Доброго ранку!", – написала Еліна в Instagram, коментуючи фото.
Нагадаємо, що букмекер приймає ставки на появу Еліни Світоліної в чоловічому журналі (Playboy або Maxim) до кінця 2018 року. При цьому не зазначається, чи повинна це бути фотосесія, або ж може бути щось інше.
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Джерело: 24 Канал
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