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      Світоліна заінтригувала фанатів новою відвертою фотосесією

      756 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує пробувати себе в нових образах.

      Зараз Еліна знаходиться в Італії. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією, на якій позує в одному халаті на голе тіло.

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      "Доброго ранку!", – написала Еліна в Instagram, коментуючи фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Buongiorno ️

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

      Нагадаємо, що букмекер приймає ставки на появу Еліни Світоліної в чоловічому журналі (Playboy або Maxim) до кінця 2018 року. При цьому не зазначається, чи повинна це бути фотосесія, або ж може бути щось інше.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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