Світоліна заінтригувала фанатів новою відвертою фотосесією

24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує пробувати себе в нових образах.

Зараз Еліна знаходиться в Італії. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією, на якій позує в одному халаті на голе тіло.

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"Доброго ранку!", – написала Еліна в Instagram, коментуючи фото.

Нагадаємо, що букмекер приймає ставки на появу Еліни Світоліної в чоловічому журналі (Playboy або Maxim) до кінця 2018 року. При цьому не зазначається, чи повинна це бути фотосесія, або ж може бути щось інше.

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