Світоліна залишилася в топ-5 світового рейтингу, падіння Цуренко та Бондаренко

В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла залишитися у топ-5. Решта українок з топ-100 дещо погіршили свої позиції.

Загалом в топ-10 рейтингу WTA не відбулося жодних змін. Відтак Світоліна і надалі на 5-му місці.

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У той же час Леся Цуренко опустилася одразу на шість позицій. Тепер вона 45-та. Ще більше падіння у Катерини Бондаренко – втрата семи позицій та 86-та позиція у підсумку. Через одну сходинку, на 89-му місці, ще одна українка – Катерина Козлова. Вона піднялася на одну сходинку вверх. Більше українок в топ-100 немає.

Щодо решти українських тенісисток, то Даяна Ястремська залишилася на 104-му місці, Марта Костюк 131-а (-2 позиції), Ангеліна Калініна 139-а (+4 позиції), Катаріна Завацька 204-а (+3 позиції).

Варто зазначити, що найбільше у рейтингу серед українок піднялася марина Чернишова – одразу на 11 сходинок вверх. Однак вона лише на 456-му місці.

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