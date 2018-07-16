Світоліна залишилася в топ-5 світового тенісного рейтингу

В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою 5 місце. Загалом в топ-100 тенісисток світу перебуває одразу п’ятеро українок.

Попри поразку у першому колі Wimbledon, Світоліна змогла втриматися на п’ятій сходинці рейтингу. Однак цього разу на четверте місце піднялася переможниця турніру в Англії Анжелік Кербер. Зате Габріньє Мугуруса опустилася на сьому позицію. Слован Стівенс тепер третя. На першій позиції й надалі Сімона Халеп, друга – Каролін Возняцкі.

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Друга ракетка України Леся Цуренко опустилася на 5 позицій і тепер 39-та. Катерина Бондаренко втратила дві позиції – вона на 81-му місці. Катерина Козлова втратила одразу 19 позицій і опустилася на 86-те місце. Топ-100 замикає Даяна Ястремська. Вона піднялася вверх на 27 позицій.

Марта Костюк піднялася вверх на 5 позицій і тепер 129-та, Ангеліна Калініна втратила 12 позицій і опустилася на 137-ме місце.

Найбільший ривок серед українок зробила Валерія Страхова – одразу 60 позицій вверх на 295-те місце. Найбільше ж падіння у Надії Колб – 138 позицій вниз на 947-ме місце. Вероніка Капшай опустилася на 117 позицій – на 940-е місце.