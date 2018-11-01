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      Світоліна заробила найбільше серед тенісистів у жовтні: сума

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      Еліна Світоліна у жовтні заробила майже 2,4 мільйона доларів
      Еліна Світоліна у жовтні заробила майже 2,4 мільйона доларів / twitter Elina Svitolina

      Українська тенісистка Еліна Світоліна заробила найбільше призових серед усіх тенісистів та тенісисток у жовтні 2018 року. Все завдяки перемозі на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі.

      Дохід Світоліної у жовтні склав майже 2,4 мільйона доларів. Майже вся сума – це призові за перемогу у Підсумковому турнірі WTA.

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      На другому місці – Каролін Возняцкі. Її дохід склав понад 1,8 мільйона доларів. Новак Джоковіч – на третій позиції з доходом у 1,36 мільйона доларів.

      Четверту сходину займає Слоан Стівенс з доходом у 1,3 мільйона доларів. Замикає топ-5 Роджер Федерер – 821 тисяча доларів.

      Нагадаємо, що за 2018 рік Світоліна заробила понад 5,2 мільйона доларів призовими

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      Теги: Еліна Світоліна Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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