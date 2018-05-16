Світоліна зіграє з першою ракеткою Росії на турнірі у Римі

Визначилася суперниця української тенісистки Еліни Світоліною на турнірі WTA у Римі. Нею стала росіянка Дар’я Касаткіна.

13-та ракетка світу та перший номер серед росіянок Касаткіна у матчі другого кола обіграла Данніель Коллінз, яка пробилася на турнір через кваліфікацію. Матч тривав лише 1:15, за які росіянка здійснила шість брейк-поінтів. У підсумку 6:3, 6:2.

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Варто зазначити, що Світоліна ще напередодні, у вівторок, 15 травня, пройшла у третє коло змагань. Четверта ракетка світу розпочала свій захист титулу з перемоги над Петрою Мартіч, яка до цього обіграла Лесю Цуренко.

До слова, Світоліна тричі грала з Касаткіною, і тричі перемагала росіянку.