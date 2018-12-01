Світоліна зізналася, скільки грошей витрачає на свою команду в рік

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що витрачає значні кошти на свою команду.

В інтерв'ю порталу Tennis World Світоліна озвучила суму, в яку їй обходиться зміст великої команди фахівців.

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Доводиться виділяти багато коштів. У мене в команді п'ять чоловік, а фінансами займається мій батько. Він постійно мені усе це розповідає. У рік на все сумарно йде близько 300 тисяч доларів. У цю суму входять квитки, готелі і зарплати,

– розповіла українська тенісистка.

Варто зазначити, що у 2018 році Світоліна заробила 5,2 мільйона доларів призових і увійшла в топ-5 самих високооплачуваних тенісисток сезону.

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