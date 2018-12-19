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      Світоліна знялася у новій відвертій фотосесії

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      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / lb.ua

      Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна знялась у новій відвертій фотосесії.

      На своїй сторінці в Instagram Еліна оновила головне фото профілю, де вона тепер оголена у ванній з тенісними м'ячами.

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      Наразі невідомо, для кого саме позувала Світоліна та, коли з'являться усі фотографії.

       

       

       

       

      Нагадаємо, що Еліна Світоліна завершила сезон на четвертому місці у світовому рейтингу WTA.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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