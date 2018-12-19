Світоліна знялася у новій відвертій фотосесії
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна знялась у новій відвертій фотосесії.
На своїй сторінці в Instagram Еліна оновила головне фото профілю, де вона тепер оголена у ванній з тенісними м'ячами.
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Наразі невідомо, для кого саме позувала Світоліна та, коли з'являться усі фотографії.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна завершила сезон на четвертому місці у світовому рейтингу WTA.
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Джерело: 24 Канал
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