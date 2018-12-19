Світоліна знялася у новій відвертій фотосесії

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна знялась у новій відвертій фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram Еліна оновила головне фото профілю, де вона тепер оголена у ванній з тенісними м'ячами.

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Наразі невідомо, для кого саме позувала Світоліна та, коли з'являться усі фотографії.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна завершила сезон на четвертому місці у світовому рейтингу WTA.

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