Світоліна знову показала танець після перемоги на Australian Open: це послання бойфренду
В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії українка Еліна Світоліна обіграла представницю США Медісон Кіз і показала переможний танець.
24 канал писав, що після виходу в 1/8 стадію Australian Open Еліна Світоліна станцювала своєрідний переможний танець.
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І ось вже після перемоги в 1/8 фіналу Світоліна знову виконала цей рух. Як виявилося, українська тенісистка повторила переможний рух її бойфренда Гаеля Монфіса.
Нагадаємо, що молодий чоловік української тенісистки Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс, схоже, розпочав вивчати російську мову, і вже навіть може похвалитися певними успіхами.
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Джерело: 24 Канал
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